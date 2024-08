Dünyanın en sevilen ve en çok oynanan spor oyunlarından biri olan EA Sports FC 25, Galatasaray'ın stadyumunu oyuna getiriyor. Galatasaray Spor Kulübü, bugün sosyal medyadan paylaştığı videoyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın oyuna ekleneceğini duyurdu.

Paylaşılan videoda stadyumun tanıtımını ve müziğini sosyal medya fenomeni ve müzisyen Boğaç Soydemir (educatedear) yaptı.

Galatasaray, paylaşımında şu açıklamaya yer verdi: "Kazananların ruhu oyunda ritim buluyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park FC25'e geliyor. Hemen ön sipariş verin."

Turning the music of winning into the rhythm of the game. Ali Sami Yen Sport Complex RAMS Park is coming to #FC25 🎵 Pre-order now. 🦁 pic.twitter.com/UJn7h2Bx85