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İzmir'in Aliağa ilçesinde iki dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Milliyetçi Hareket Partili Serkan Acar, 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden belediye başkan adayı olmak için başvurusunu yaptı.



Adaylık başvurusunu yapan Başkan Acar, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Merkezi'nde MHP Lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "MHP Genel Başkanı, Bilge Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek yaptığımız adaylık başvurusu ile ilgili hayır dualarını aldık. 31 Mart 2024’de yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.