TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Çardak kamp süreci ve takımın son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Afyon’daki kampın sonuna geldiklerini belirten Çardak, "Yarın yapacağımız sabah antrenmanıyla kampımızı sonlandıracağız. Yeni sezon hedeflerimiz doğrultusunda 45 günlük çok verimli bir çalışma süreci geçirdik. Aliağa, Bolu ve Afyon’daki kamp dönemlerinde hem fiziksel hem mental hem de taktiksel açıdan önemli hazırlıklar yaptık. Bu süre zarfında 5 güçlü rakibe karşı hazırlık maçları oynadık. Oyuncularımızın sahaya koyduğu karakter ve oyun anlayışımıza verdikleri olumlu cevap, yeni sezon hedeflerimizle örtüşmesi açısından bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Çardak, en büyük avantajlarının geçen sezonki kadroyu korumak olduğunu vurgulayarak, "Oyun sistemimiz ve kimliğimiz var. Bu sezon hazırlık sürecinde takımımızın ruhuna uygun oyuncuların entegrasyonunu sağladık ve yeni hedeflerimiz doğrultusunda iyi işler yapmaya başladık. Hazırlık dönemimiz bu doğrultuda çok verimli geçti. Kampımızı yarın yapacağımız antrenmanla sonlandırıyoruz ve lig haftasına giriyoruz. Ayvalık maçıyla yeni sezon hedeflerimize başlayacağız ve taraftarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz. Ligin başlamasını iple çekiyoruz. Aliağa camiası da sabırsızlıkla bekliyor. Taraftarımızla buluşacağımız günü heyecanla bekliyoruz ve inşallah bizi yalnız bırakmazlar. Bu başarılı serüvenimize hep birlikte ortak olmalarını diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.