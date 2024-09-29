Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Aliağa Petkimspor, ilk kez mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk maçında 1 Ekim Salı günü Polonya'da King Szczecin ile karşılaşacak. Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirilen elemelerde Hollanda temsilcisi Den Bosch'u geçtikten sonra Fransız ekibi Cholet ve Yunan takımı PAOK'u yenerek grup aşamasına kalmayı başardıklarını belirtti.

Gören, "Şampiyonlar Ligi, kulübümüz için büyük bir fırsat. Bu, gelişimimizin ve istikrarlı yapımızın bir parçası olarak görüyoruz. Bize çok şey katacaktır. Kendim, kulübüm, takımım ve ülkem adına çok mutluyum. Avrupa'nın en üst seviyesindeki mücadelede yer alacağız" dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar

Gören, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin THY Avrupa Ligi'nden sonra Avrupa'nın en büyük ikinci kupası olduğuna vurgu yaparak, mücadele edecekleri B Grubu'nda son şampiyon Malaga'nın yanı sıra 9 yıldır organizasyonda yer alan Belçika ekibi Filou Oostende ve Polonya temsilcisi King Szczecin'in bulunduğunu kaydetti.

Polonya deplasmanında oynayacakları ilk maçın büyük önem taşıdığını ifade eden Gören, "Salı günü Petkimspor adına Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkacağız. O maçı kazanarak grubun gidişatıyla ilgili daha fazla öngörüde bulunabileceğiz. Öncelikle Polonya deplasmanını kazanmaya çalışacağız, ardından evimizde Oostende ile oynayacağız. Şampiyonlar Ligi için iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Gören, bu sezon TOFAŞ'tan kadroya kattıkları Mustafa Kurtuldum'un cuma günü çapraz bağ sakatlığı yaşadığını belirterek, "Kendisiyle çok kısa bir süre geçirmemize rağmen hem kişiliği hem de saha içindeki katkılarıyla önemli bir karakterdi. Onu dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.