Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki açılış maçında Aliağa Petkimspor, Polonya temsilcisi King Morskie Szczecin'i 85-70 yenerek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

İlk yarıda üstünlük

Maçın ilk yarısını 52-27 gibi geniş bir farkla önde tamamlayan İzmir ekibi, üstün performansını ikinci yarıda da sürdürdü ve sahadan 85-70 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında galibiyet elde etti. Aliağa Petkimspor, B Grubu’ndaki bir sonraki karşılaşmasında Belçika'nın Filou Oostende takımını ağırlayacak.

Aliağa'nın zaferinde Wesley Van Beck, 19 sayı ve 3 ribaund ile takımına liderlik etti. Jaime Echenique 12 sayı, 2 ribaund, DeWayne Russell 13 sayı, 4 ribaund ve 11 asist, Breein Tyree ise 9 sayı, 2 ribaund katkı sağladı. King Szczecin'de ise Kassim Nicholson 15 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Przemyslaw Zolnierewicz 19 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve Chad Brown 9 sayı, 6 ribaund ile öne çıktı.