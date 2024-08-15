İç talepteki zayıflık ve artan rekabetin etkisiyle gelirlerini artırmakta zorlanan şirketin ABD'deki hisseleri, bu gelişmenin ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

İç talepteki durgunluk

Alibaba'nın iç e-ticaret satışları, Çin'deki ekonomik koşulların tüketici harcamalarını baskılamasıyla darbe aldı. COVID-19 sonrası toparlanmanın yavaşlaması, emlak piyasasındaki zayıflık ve yüksek iş güvencesizliği seviyeleri, tüketici güvenini ve harcama kapasitesini olumsuz etkiledi. Bu durum, sadece Alibaba değil, Çin pazarında faaliyet gösteren diğer büyük firmaları da zorlu bir dönemle karşı karşıya bıraktı.

Alibaba, JD.com, PDD Holdings'in Pinduoduo'su ve ByteDance'in sahibi olduğu Douyin gibi rekabetçi indirim odaklı perakende platformlarıyla sert bir rekabet içinde bulunuyor. Bu rekabet ortamı, Alibaba'nın büyüme stratejilerini daha da zorlaştırıyor.

Net gelir rakamları

Alibaba, 30 Haziran'da sona eren çeyrek için 243,24 milyar yuan (yaklaşık 33,98 milyar dolar) gelir bildirdi. Bu rakam, analistlerin ortalama tahmini olan 249,05 milyar yuanın altında kaldı. Ayrıca, şirketin adi hissedarlara atfedilen net geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 34,33 milyar yuana kıyasla 24,27 milyar yuana geriledi.