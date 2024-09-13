Tüketici de sorumlu tutulacak

Maliye Bakanlığı, piyasada nakit akışını daha sıkı denetlemek için önemli bir adım atıyor. Fiş vermeyen esnafa uygulanan cezanın yanı sıra, alışveriş sonrası fiş almayan tüketicilere de ceza uygulanacak. Bu düzenleme ile tüketici, alışveriş sonrasında fiş alma sorumluluğuna sahip olacak.

5 bin lira ceza yolda

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, fiş almayan tüketicilere 5 bin lira özel usulsüzlük cezası verilebilecek. Ancak tüketici, fişin verilmediğini yetkililere bildirdiği takdirde bu ceza uygulanmayacak. Bu bildirim, alışverişten sonraki beş iş günü içinde yapılmak zorunda.

Denetim artıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, tüketicilerin fiş almama alışkanlığının önüne geçmek ve piyasanın daha sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak amaçlanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.