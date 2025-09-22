Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından Almanya’dan gelen iş insanları heyeti, jeotermal enerji yatırımları odağında Aydın’da temaslarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Almanya Enerji Ajansı (DENA) ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) organizasyonuyla Türkiye’ye gelen heyet, Jeotermal Enerji Derneği (JED) tarafından ağırlandı. Heyetin Aydın’daki ilk durağı, Menderes Geothermal Elektrik Üretim AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de özel sektör eliyle kurulan ilk jeotermal enerji santrali oldu. Alman heyet burada, tesisin teknik altyapısı ve enerji üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ikinci durağı ise bölgenin en büyük jeotermal sera yatırımlarından biri olan Sultan Sera oldu. Tarım ve enerji entegrasyonunun en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkan proje, heyetin yoğun ilgisini çekti. Alman iş insanları, serada jeotermal kaynakların tarımsal üretimde nasıl kullanıldığını yerinde inceleyerek, sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bilgi aldı.

Türk ve Alman temsilciler, ziyaret boyunca jeotermal enerjinin yalnızca elektrik üretiminde değil, tarımsal üretim ve ısıtma alanlarında da sağladığı avantajlara dikkat çekti. İki ülke arasında teknoloji paylaşımı, yatırım fırsatları ve ortak projeler geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.