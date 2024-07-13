Bu satışlar, Bitcoin'in fiyatında önemli düşüşlere ve piyasada baskıya neden oldu. Son satış işlemi, 3.846 Bitcoin'in "Flow Traders and 139Po" adlı kurumsal mevduat/OTC hizmetine gönderilmesiyle gerçekleşti.

Mt. Gox geri ödemeleri ve piyasa beklentileri

Mt. Gox borsasının iflası sırasında kaybolan ve şu anda yaklaşık 9 milyar dolar değerinde olan Bitcoin'in geri ödemeleri devam ediyor. Analistler, bu süreçte alacaklıların piyasaya büyük miktarlarda Bitcoin sürebileceği endişelerini dile getiriyor. Jacob King'e göre, Mt. Gox'tan alacaklıların yüzde 99'unun ellerindeki Bitcoin'i satabileceği öngörülüyor.

Piyasa tepkileri ve kurumsal yatırımcılar

Bitcoin piyasasında yaşanan bu gelişmelere rağmen, bazı kurumsal yatırımcılar düşüşleri fırsat olarak görerek alım yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borsa yatırım fonları (ETF'ler), son haftalarda 295 milyon dolarlık giriş kaydederek önemli bir toparlanma gösterdi.

Analist görüşleri ve piyasadaki belirsizlik

Piyasa analistleri, Almanya'nın satışları ve Mt. Gox geri ödemelerinin Bitcoin fiyatları üzerindeki etkileri konusunda farklı görüşlere sahip. Tony Sycamore, Mt. Gox ödemelerinin piyasaya beklenen kadar büyük bir etkisi olmayacağını savunurken, piyasanın bu durumu zaten fiyatlandırdığını ve yatırımcıların şaşırmadığını belirtiyor.