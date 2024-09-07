Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya ile ticari ilişkilerin önemli olduğunu ve iş insanlarının vize sorunlarının Alman yetkililerle her seviyedeki görüşmelerde ana gündem maddesi olduğunu açıkladı. Şen, Almanya'nın vize süreçlerini hızlandırma ve dijitalleştirme yönünde adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

Almanya ile iyi ekonomik ilişkiler

Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin 2024’e Türkiye’den katılan firmalarla düzenlenen resepsiyonda konuşan Büyükelçi Şen, Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gücüne dikkat çekti. Türkiye’nin Almanya ile güçlü ticari bağları olduğunu belirten Şen, Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ihracat ortağı olduğunu vurguladı.

Vize sorunu her düzeyde gündemde

Büyükelçi Şen, iş insanlarının vize sorunlarının Alman makamlarıyla yapılan görüşmelerde sürekli gündeme getirildiğini söyledi. Almanya’nın Türkiye’deki misyonlarının vize işlemlerini dijitalleştirme yönünde adımlar atmasını beklediklerini dile getiren Şen, “Vize alamadığı için fuarlara katılamayan iş insanlarımızın sorunlarıyla bizler de dertleniyoruz” dedi.

Almanya'daki Türk nüfusu ekonomik bağları güçlendiriyor

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin, Almanya’da yaşayan 3,5 milyonu aşkın Türkiye kökenli insan sayesinde daha da pekiştiğini belirten Şen, bu insanların ticari ve yatırım bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Gelecek dönemde iyileştirmeler bekleniyor

Alman tarafının vize işlemlerini iyileştirme konusunda sözler verdiğini belirten Büyükelçi, “Bizler bu süreçleri dikkatle izliyoruz ve beklentilerimizin karşılanmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.