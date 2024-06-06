2024 NBA All-Star maçında yer alacak oyuncuların belirlenmesi için oylama süreci başladı. Houston Rockets'ta gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Türk basketbolcu Alperen Şengün, taraftarların oylarıyla ilk 5'e seçilmek için yarışıyor.

Şengün'ün rekorları ve performansı

Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor. %52.7 saha içi isabet oranı yakalayan Şengün, 19.9 sayı, 8.9 ribaunt, 5.2 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Nasıl oy verilir?

Taraftarlar, vote.nba.com adresi üzerinden "Start Voting Now" seçeneğine tıklayarak Batı Konferansı'nda yer alan Alperen Şengün için oy kullanabilirler. Arama butonuna Alperen Şengün yazarak, milli oyuncunun All-Star kadrosunda yer almasını sağlayabilirsiniz.

Oylar üç kat sayılacak!

Her gün oy verme hakkına sahip olan hayranlar, belirli özel günlerde kullanacakları oylarla oylarını üçe katlayabilirler. Bu özel günler; 25 Aralık Pazartesi, 1 Ocak Pazartesi, 5 Ocak Cuma, 12 Ocak Cuma, 15 Ocak Pazartesi ve 19 Ocak Cuma olarak belirlendi.

LeBron James'ten övgü dolu sözler

NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olan LeBron James, Alperen Şengün hakkında, "Potada çok etkili olabiliyor. Harika top taşıma yeteneği var, sahayı görebiliyor, harika pas atıyor. O gerçekten çok iyi genç bir parça," şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Alperen Şengün'ün NBA All-Star maçında yer alması için oylarınızı kullanın ve bu genç yıldızın kariyerinde bir dönüm noktasına tanıklık edin!