İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Liman sahası içinde bir otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alsancak Limanı'nda dün kullandığı otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan mühendis kadrosunda görevli Doruk Y. (40) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Doruk Y, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ne olmuştu?
Alsancak Limanı'nda Doruk Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, bariyerleri aşarak denize düşmüştü.
Doruk Y, deniz polisi dalgıçları tarafından otomobilden çıkarılmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.