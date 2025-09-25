İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka ve Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın bakıma girmesiyle iç saha maçlarını Atatürk Stadı’nda oynamaya hazırlanıyor. Zeminde ekim ayı boyunca sürecek bakım çalışmaları nedeniyle stat en az 4 hafta kapalı kalacak.

Alsancak Stadı zemini yenileniyor

Sezon öncesi tamamen değiştirilen Alsancak Stadı’nın çimleri, ekim ayında yeniden bakıma alınacak. Altay’ın bu hafta sonu Eskişehirspor ile oynayacağı maçın ardından sahada ara ekim ve bakım çalışmaları başlatılacak. Sürecin en az bir ay süreceği öğrenildi.

Karşıyaka ve Altay’ın yeni rotası

Maçlarını dönüşümlü olarak Alsancak Stadı’nda oynayan Karşıyaka bu sezon burada 2 lig, 1 kupa mücadelesine çıktı. Altay ise 1 iç saha maçını Alsancak’ta oynadı. Ancak bakım süresi boyunca iki kulüp, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki yoğunluk nedeniyle Atatürk Stadı’na yönelmeyi planlıyor.

Atatürk Stadı geri dönüyor

Yaklaşık 55 yıllık Atatürk Stadı, Türkiye’nin iki olimpik stadından biri olarak biliniyor. Uzun süredir profesyonel karşılaşmalara ev sahipliği yapmayan statta son olarak geçen sezon Bornova 1877 – Anadolu Üniversitesi mücadelesi oynandı. Altay ise Alsancak Stadı bakımdayken 19 Ekim 2024’te Karaköprü Belediyespor’u burada ağırlamıştı.

Karşıyaka’nın emektar statla bağı

Karşıyaka, Alsancak Stadı’nın kapalı olduğu dönemde 8 sezon boyunca Atatürk Stadı’nda iç saha maçlarını oynadı. Yeşil-kırmızılılar bu statta en son 28 Kasım 2021’de Edirnespor’u konuk etti. Alsancak Stadı’nın ekim sonunda oynanacak Altay – Karşıyaka derbisine yetişmesi bekleniyor.

Mücahit Aslan sahalara dönüyor

Karşıyaka’da sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana forma giyemeyen orta saha oyuncusu Mücahit Aslan takıma döndü. Kemik iliği ödemi nedeniyle ilk 3 maçı kaçıran tecrübeli futbolcunun, bu hafta Alanya 1221 deplasmanında sahada olması bekleniyor.