TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Fethiyespor ile karşılaşacak olan Altay, rakibine karşı oynadığı önceki 3 resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. İlk kez 1 Kasım 2012’de Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile karşılaşan Altay, Halil Yılmaz’ın 89'uncu dakikada attığı golle 1-0 galip gelmişti.

2017-18 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta birbirlerine rakip olan iki ekip, o dönem İzmir'deki karşılaşmada Altay, 90+4'üncü dakikada İhsan Furkan Deniz'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Fethiye'de oynanan ikinci karşılaşmada ise ev sahibi ekip 1-0 öne geçmesine rağmen Altay, Muharrem Ozan Cengiz’in 73'üncü dakikadaki penaltı golüyle skoru eşitlemiş ve maç 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlılar, Fethiyespor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek ve galibiyet serisini artırmak için bu hafta sonu sahaya çıkacak.