TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle taraftarını üzdü. İlk iki maçından 4 puan çıkaran siyah-beyazlılar, evinde Kastamonuspor’a 2-0 yenildikten sonra, Tuzlaspor deplasmanında da 2-1'lik skorla mağlup oldu ve 4 puanda kaldı.

Tuzlaspor karşısında eski oyuncusu Gençer Cansev’in ilk yarıda attığı golle 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, ikinci yarının başında Deniz Kadah’ın golüyle beraberliği yakaladı. Ancak 64'üncü dakikada kalesinde bir gol daha görerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Altay, ligde 10'uncu sıradan 13'üncü sıraya geriledi.

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Tuzlaspor karşılaşmasında hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü ve iç sahada oynanacak Fethiyespor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Karaaslan, “İkinci yarıda skoru bulmamıza rağmen, direkten dönen toplar ve 3 çizgiden çıkartılan şanssız pozisyonlar nedeniyle galibiyeti alamadık. Oyuncularım son ana kadar mücadele etti, hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.

“Zahmet Ettiniz” cümlesiyle oyun dışı kaldı

Karaaslan, maçın son dakikalarında hakemlere itirazı nedeniyle kırmızı kart gördüğünü belirterek, “Rakibin zaman geçirmesine hakemler göz yumdu. 90’ıncı dakikada uyarıda bulunmaları üzerine ‘Zahmet ettiniz’ dediğim için oyundan atıldım. Bu kararı haksız buluyorum ve raporu merakla bekliyorum” dedi.