TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, 20. hafta karşılaşmasında zorlu Kastamonuspor deplasmanına konuk olacak. Gazi Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak mücadelede hakem Cihan Ölmez düdük çalacak. İzmir temsilcisi, Kastamonuspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı kart cezalıları Murat Uluç, Murat Berkan Demir ve Yunus Efe'nin yanı sıra sakatlıkları süren İsa Toygar ve Mehmet Nur bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Arda ise teknik ekibin şans vermesi halinde sahada yer alabilecek.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadelede rakibine 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Kastamonuspor'a kendi sahasında ilk mağlubiyetini yaşatmayı hedefliyor. Altay, bu zorlu maçtan puan ya da puanlarla dönerek kümede kalma mücadelesinde iddiasını sürdürmek istiyor. Altay, topladığı 11 puanla 17. sırada yer alırken, zirve yarışındaki Kastamonuspor ise 39 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA