TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında 24Erzincanspor'la golsüz berabere kalan Altay, mali sıkıntılar ve transfer yasağına rağmen sezona 1 puanla başlayarak moral buldu. Altay, transfer yasağı nedeniyle 6 dönemdir kadrosunu güçlendiremiyor ve yeni sezon öncesinde 6 oyuncusunu kaybetmiş olmasına rağmen, taraftarının önünde gösterdiği mücadeleci performansla takdir topladı.

Maçta kaleci Ozan Evrim, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah gibi tecrübeli oyuncular yer alırken, 43 yaşındaki forvet Murat Uluç 81. dakikada oyuna dahil oldu. Ayrıca, 18 yaşındaki stoper Yunus Efe Sarıkaya, ilk 11'de yer alarak profesyonel kariyerindeki ilk maçına çıktı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan,"Sahada zorlu ve aynı zamanda çekişmeli geçen bir müsabaka vardı. Ekibimin hem fiziksel hem de taktiksel olarak gösterdiği performans beni mutlu etti. Gelecek haftalarda bu performansın üstünde daha çok çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Yunus Efe'ye profesyonel kariyerinde başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Altyapı oyuncularımızın çoğunlukta olduğu bir takımız. Altay'ımızın akademisi bitmek tükenmek bilmeyen bir okul. Nice oyuncuyu Türk futboluna kazandıran bir ekibiz. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.