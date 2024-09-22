TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, geçen hafta evinde lider Kastamonuspor'a 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip, bugün Tuzlaspor deplasmanında kazanarak moral bulmayı hedefliyor. İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı Sercan Karaca yönetecek.
Ligde 4 puanla 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, aynı puana sahip Tuzlaspor'u mağlup ederek yükselişe geçmek istiyor. Son deplasman maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenmeyi başaran Altay, Tuzlaspor karşısında galip gelerek üst üste ikinci dış saha zaferini elde etmeyi amaçlıyor.
İzmir temsilcisinde hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Arda'nın riske edilmesi beklenmiyor.