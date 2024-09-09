Altay'ın 43 yaşındaki tecrübeli forveti Murat Uluç, futbol sahalarında adeta bir fenomen olarak kariyerine devam ediyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor karşılaşmasında, 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Murat Uluç, bu performansıyla futbolseverlere, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle geçen sezon 42 yaşındayken 1. Lig'de Giresunspor'a attığı golle profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını kazanan tecrübeli forvet, bu sezon da rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Jübilesini yaptı, futbola geri döndü

Murat Uluç, Altay kariyerinde adeta bir simge haline geldi. Futbolculuk kariyerinde 151 golle ulaşılması zor bir başarıya imza atan usta futbolcu, Altay formasıyla 108 resmi maçta 53 gol kaydetti. 2019'da jübilesini yapıp futbola veda eden Murat, Altay'ın transfer yasağı nedeniyle 2022'de 41 yaşında yeşil sahalara döndü. Bu geri dönüşüyle, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi. Uluç, kariyerinde Altay'a birçok kez geri döndü ve takıma kritik anlarda büyük katkılar sağladı.

Futbol kariyerine Altay altyapısında başlayan Murat Uluç, profesyonel olamadan Marmaris Belediyespor'a transfer oldu. Ancak 2013-14 sezonunda Altay'a geri dönen tecrübeli forvet, o dönemde büyük bir etki yaratarak 2. Lig'de 13 gol atıp devre arasında Aydınspor 1923'e transfer oldu. 2016-17 sezonunda tekrar Altay'a döndüğünde ise 18 gol atarak takımının 3. Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Futbolculuğun yanında antrenörlük de yaptı

Futbolculuk kariyerindeki başarılarını taçlandıran Murat Uluç, kariyeri boyunca iki kez kupa kaldırmayı başardı. Bu süreçte sadece oyunculuk yapmadı, aynı zamanda sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük gibi önemli görevlerde de bulundu. Özellikle Altay'ın 3. Lig'den 2. Lig'e, ardından da 1. Lig'e yükselme serüveninde büyük pay sahibi olan tecrübeli golcü, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.