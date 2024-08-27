Altay'da, uzun süredir takıma katılmalarına rağmen resmi antrenman paylaşımlarında yer almayan Deniz Kadah ve Ozan Evrim Özenç, sonunda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesinde göründü. Bu gelişme, her iki oyuncunun sözleşmelerindeki pürüzlerin giderildiği ve takımla birlikte sezona hazırlanmaya başladıkları şeklinde yorumlandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, yeni sezon öncesi çalışmalarını Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenmanla sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk maçında 1 Eylül Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda 24Erzincanspor'u konuk edecek.

Büyük Altay’ımız, Pazar günü oynayacağı Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. 📸#BüyükAltay pic.twitter.com/Jrbp4useF9 — Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 27, 2024

Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan bu son paylaşım, uzun süredir merak edilen Deniz Kadah ve Ozan Evrim Özenç'in durumu hakkında da önemli ipuçları verdi. 38 yaşındaki golcü Deniz Kadah ve 31 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç, bu zamana kadar antrenmanlarda görüntülenmemişti, ancak şimdi her iki oyuncunun da sezonun vazgeçilmez isimleri olacağı bekleniyor.

Bu durumun, iki oyuncunun da takımla olan ödeme sorunları nedeniyle yaşandığı biliniyordu. Ancak son paylaşımla birlikte, bu sorunların çözüldüğü ve oyuncuların Altay'ın yeni sezon hazırlıklarına tam anlamıyla katıldığı anlaşıldı.