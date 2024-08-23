Altay Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu için kombine biletlerin satışa çıkarıldığını duyurdu. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, yeni sezon öncesinde taraftarlarına kombine biletlerini sunarak, desteklerini sürdürmelerini hedefliyor. Kombine biletler, Altay'ın TFF 2. Lig'de ev sahibi olarak oynayacağı maçlarda geçerli olacak.

Kombine bilet fiyatları en düşük 3 bin TL, en yüksek ise 15 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Taraftarlar, kombine biletlerini satın almak için kulübün kurumsal Whatsapp iletişim hattı olan 0232 252 33 43 numaralı telefondan bilgi alabilir ve işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Öğrenci Maraton: Bin 500 TL

Maraton: 3 bin TL

Numaralı: 4 bin 500 TL

VIP A-C: 10 bin TL

VIP B: 15 bin TL