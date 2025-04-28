Altay’da küme düşmenin ardından gözler Olağan Genel Kurul’a çevrildi. Vahdettin Heyal’in yapılacak kongrede başkanlığa yeniden aday olacağı öğrenildi.
Altay’da Olağan Genel Kurul hazırlıkları başladı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta küme düşmesi kesinleşen Altay’da gözler Mayıs ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na çevrildi. Yönetim kurulunun, genel kurulun kesin tarihini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulüpte, 29 Mart 2024’te düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da göreve gelen Süleyman Özkaral’ın yeniden aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Vahdettin Heyal kongrede yeniden aday
Geçtiğimiz yaz döneminde Altay ile yatırım görüşmeleri yapan Vahdettin Heyal’in, yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da başkanlığa aday olacağı öğrenildi.
Şirketleşme sürecine hız vermek isteyen Altay camiasında, puan silme cezaları ve transfer yasağı gibi sorunlarla mücadele sürerken, Heyal’in adaylığı kulüp çevrelerinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Şirketleşme süreci hızlanacak
Altay’ın Olağan Genel Kurulu sonrasında şirketleşme adımlarına ağırlık vereceği belirtildi. 111 yıllık köklü kulübün mali yapısının güçlendirilmesi için yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.