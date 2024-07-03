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Altay, teknik direktörlük görevine Gökhan Karaaslan'ı getirdi. Başkan Süleyman Özkaral'ın katıldığı imza töreninde Karaaslan, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde göreve başladı. Karaaslan, 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan Altay'ın teknik ekibinde yer almıştı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Süleyman Özkaral katıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, kulübümüzün A takım teknik direktörlüğü için yapılan görüşmelerde Süleyman Gökhan Karaaslan ile anlaştı. Gökhan Karaaslan, 2020-21 sezonunda TFF 1'inci Lig’den Süper Lig'e çıkan ve 2021-22 sezonunda Süper Lig'de mücadele ettiğimiz sezon teknik direktörlüğümüzü yapan Mustafa Denizli'nin ekibinde A takım antrenörü olarak görev almıştı. Teknik direktörümüz Gökhan Karaaslan'a başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA