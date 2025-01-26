Tarihinin en zor günlerini atlatmak için mücadele veren Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sincan Belediye Ankaraspor'u konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadeleye siyah beyazlı ekip Ulaş Hasan, Yusuf Tekin, Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, İsa Toygar, Mehmet Gündüz, Yunus Efe Sarıkaya, Murat Uluç, Deniz Kadah ve Hikmet Çolak 11'i ile başladı. Konuk Ankaraspor ise Hayrullah Mert Akyüz, Berk Taşkın, Abdussamed Karnuçu, Sefa Durmuş, Recep Yemişci, Kadir Yazıcı, Doğukan Efe, Yılmaz Basravi, Recep Taşbakır, Berk Yiğit Karadağ, Yusuf Buğra Koşal kadrosu ile sahada yer aldı. Rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren üstünlük kuran siyah beyazlılar aradığı golü buldu. Maçın 16. dakikasında Altay'ın tecrübeli ismi Deniz Kadah takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıdaki karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince Altay soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda her iki takım da denk bir mücadele ortaya koydu. İkinci golü bir türlü bulamayan Altay topu kendi ağlarında gördü. Ankaraspor 74. dakikada Yılmaz Basravi ile skoru eşitledi. Bu dakikadan sonra kazanmak için yüklenen siyah beyazlılar 88. dakikada Mehmet Gündüz ile tekrar öne geçti: 2-1. Üstünlüğünü koruyan Altay maçı kazarak ligde kalma açısından çok önemli bir üç puan kazandı.