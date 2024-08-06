TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Altay, futbolseverlerin pek alışık olmadığı bir durumla lige başlamaya hazırlanıyor.

Yaz döneminde Türkiye’nin en genç teknik direktörü unvanına sahip olan Gökhan Karaaslan (31) ile anlaşan İzmir ekibinde ilginç bir durum yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda şu anda yer alan bazı oyuncular yaş olarak Karaaslan’dan büyük konumda bulunuyor. Tecrübeli oyunculardan 43 yaşındaki Murat Uluç’la 12, 38 yaşındaki Deniz Kadah’la 7, 36 yaşındaki Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya ile de teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın arasında 5 yaşlık bir fark bulunuyor.

Öte yandan Altay’da teknik direktör Gökhan Karaaslan’la aynı yaşa sahip olan kaleci Ozan Evrim Özenç’in (31) takımdaki geleceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.