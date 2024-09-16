Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altay, bu sezon genç oyunculardan kurulu kadrosuyla mücadele ediyor. Sezona iyi başlayan İzmir temsilcisi, ilk iki haftayı başarılı sonuçlarla geçse de, 3. haftada Kastamonuspor karşısında iç sahada aldığı 2-0’lık mağlubiyetle sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

İç sahadaki galibiyet hasreti uzun süredir devam ediyor

Altay, iç sahadaki galibiyet hasretini 6 aya çıkardı. Son iç saha galibiyetini 1. Lig'de Giresunspor karşısında elde eden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana taraftarını galibiyetle buluşturamadı. Kastamonuspor karşısındaki mağlubiyet, bu hasreti daha da uzatmış oldu.

Genç Ünal'ın profesyonel ligdeki ilk heyecanı

Altay'da genç futbolcu Ünal Alihan Kavlak, Kastamonuspor karşılaşmasında ilk profesyonel maçına çıktı. 82. dakikada oyuna giren 18 yaşındaki futbolcu, sol kanatta görev aldı. Geçen sezon U19 takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ünal, bu sezon A takımda da şans buldu. Transfer yasağı nedeniyle altyapıdan 4 genç oyuncu profesyonelliğe adım attı ve Ünal da bu oyunculardan biri oldu.

Tuzlaspor maçı için hazırlıklar başladı

Kastamonuspor mağlubiyetinin ardından Altay, Tuzlaspor karşılaşması için hazırlıklarına başladı. Genç ve dinamik bir kadro oluşturan Altay, bu maçtan galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Şu ana kadar oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11. sırada yer alan Altay, rakip Tuzlaspor’un ise 10. sırada bulunduğu ligin bu haftasında, eski 1. Lig rakibi ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz sezon 16. sırada ligi tamamlayarak 1. Lig’e veda eden Tuzlaspor ile Altay daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Altay 4 kez galip gelirken, Tuzlaspor 2 maçta üstünlük sağladı.