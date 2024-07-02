Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, genç smaçör Eray Kursav ile iç transferde anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisi, geçen sezon Ziraat Bankkart'tan kiraladığı 22 yaşındaki voleybolcu Eray için tekrar kiralık sözleşme imzaladı.

İç transferde anlaşma sağlandı

Altekma, Efeler Ligi'nde mücadele eden yeni takımlardan biri olarak genç yetenek Eray Kursav ile tekrar anlaşmaya vardı. 1.96 boyundaki smaçör, geçen sezon Alanya Belediyespor'dan Altekma'ya transfer olmuş ve takımın ligde yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

Kulüpten açıklama

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, transferle ilgili şunları söyledi: "Eray'ın geçen sezon takıma olan katkısını göz önünde bulundurarak kadro istikrarını sağlamak amacıyla bu transferi gerçekleştirdik. Eray'ın hırsı, çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Altekma ailesine olan bağlılığı ve isteği için Eray'a teşekkür ediyoruz. Kendisine sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyoruz."

Altekma, Eray Kursav'ın liderliğinde gelecek sezon Efeler Ligi'nde iddialı olmayı hedefliyor. Genç smaçörün performansıyla takımın başarı grafiğini daha da yükseltmesi bekleniyor.