Altın fiyatları, yıl içindeki yükselişinin ardından düşüşe geçti. Küresel risklerin azalmasıyla ons altın 3.319 dolara, gram altın ise 4.100 liraya geriledi.

Altın fiyatları, 2025 yılına rekor seviyelerle başlamasının ardından, son dönemdeki düşüşle yatırımcıları şaşırttı. Küresel ticaret savaşlarındaki iyileşme ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini indirme açıklaması, altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Ons altın 3.319 dolara, gram altın ise 4.100 liraya geriledi.,

Altın fiyatlarında düşüşün nedenleri

2025 yılına altın, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle rekor seviyelere çıkarak girmişti. Ancak, son haftalarda yükselen risklerin azalmasıyla birlikte fiyatlarda ciddi bir düşüş gözlemlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta ticaret savaşlarında gümrük vergilerini indirerek rahatlama sağladığı açıklaması, altın piyasalarında önemli bir dönüşüm yaşanmasına neden oldu.

Gram altın ve ons altın fiyatlarındaki değişim

Altın fiyatları, yatırımcılar için 2025 yılının başından itibaren büyük getiri sağlamıştı. Ancak, geçtiğimiz haftadan itibaren ons altın fiyatı 3.319 dolara geriledi. Gram altın ise 4.100 lira seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Gram altın fiyatları

Gram altın güne 4.100 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4.040 lira, en yüksek ise 4.121 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 4.072 liradan işlem görmekte.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gram altın 4.107 liradan alıcı bulurken, 4.154 liradan satılmaktadır.

Ons altın fiyatları

Ons altın, 3.319 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 3.268 dolar, en yüksek ise 3.335 dolar seviyesi görüldü. Şu anda ons altın 3.293 dolardan alıcı buluyor.