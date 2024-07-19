Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişimiyle çalkantılı bir dönemden geçiyor. Ons altın 2.428 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 2.578 TL'den işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları (19 Temmuz 2024):

Gram Altın: 2.578 TL

2.578 TL Çeyrek Altın: 4.217 TL

4.217 TL Cumhuriyet Altını: 16.818 TL

Fiyatlardaki dalgalanmanın nedenleri:

Fed'in Faiz İndirimi Beklentisi: Yatırımcılar, Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitme olasılığını değerlendiriyor. Bu beklenti, altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Trump'a Yönelik Saldırı Girişimi: Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik saldırı girişimi, altın fiyatlarında ani bir yükselişe neden oldu. Ancak, olayın etkisi geçici oldu ve fiyatlar tekrar düşüşe geçti.

Piyasadaki beklentiler

Altın piyasası, Fed'in faiz kararları ve ABD'deki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de dalgalanmaya devam edebileceğini öngörüyor.

Yatırımcı tavsiyeleri

Uzmanlar, altın yatırımcılarına dikkatli olmalarını ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini öneriyor. Altının güvenli liman özelliği nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edildiği belirtiliyor.