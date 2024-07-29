Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin bugünkü fiyatları merak konusu oldu.
Güncel altın fiyatları
Gram altın
Satış fiyatı: 2 bin 539,63 TL
Çeyrek altın
Satış fiyatı: 4 bin 238,00 TL
Cumhuriyet altını
Satış fiyatı: 16 bin 881,00 TL
Ons altın
Satış fiyatı: 2 bin 395,19 dolar
Çeyrek Altın Nedir?
Çeyrek altın, ziynet takı grubunun en küçük üyesidir ve halk arasında küçük altın olarak bilinir. Özellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilir. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır ve 22 ayar altından üretilir. Bu ağırlığın 1,635 gramı has altındır.
Editör: Durmuş Özke