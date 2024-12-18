Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi yapacağı beklentisiyle hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın çeşitleri 18 Aralık 2024 itibarıyla yükselişe geçti. Peki, altın fiyatlarında son durum ne?
İşte güncel fiyatlar:
18 Aralık 2024 Gram altın fiyatları:
- Alış: 2.977,92 TL
- Satış: 2.978,37 TL
18 Aralık 2024 Çeyrek altın fiyatları:
- Alış: 4.838,00 TL
- Satış: 4.958,00 TL
18 Aralık 2024 Yarım altın fiyatları:
- Alış: 9.736,00 TL
- Satış: 9.915,00 TL
18 Aralık 2024 Cumhuriyet altını fiyatları:
- Alış: 19.381,00 TL
- Satış: 19.755,00 TL
18 Aralık 2024 Altın/Ons fiyatı:
- Alış: 2.642,76 USD
- Satış: 2.643,16 USD
Kaynak: İHA