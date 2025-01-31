Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sahte altın olaylarında artış yaşanıyor. Kuyumculardan vatandaşlara önemli uyarılar gelirken, Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, sahtecilerin farklı yöntemlerle piyasaya sahte altın sürdüğünü belirtti.

Sahtecilerin hedefinde kuyumcular ve vatandaşlar var

Bilik, altın fiyatlarının artışıyla küçük bir yüzüğün bile 25-50 bin TL’ye ulaşmasının sahtecilere fırsat yarattığını söyledi. “Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayıyla karşılaşıyoruz. Kuyumcu esnafı bizi haberdar ediyor, biz de emniyetle süreci yürütüyoruz” dedi.

Sahte altın nasıl anlaşılır?

Sahte altınların genellikle 22 ayar renk verilerek piyasaya sürüldüğünü belirten Bilik, kuyumcuların mihenk taşı ve analiz testleriyle sahtecilikleri tespit ettiğini vurguladı. "Kilis’te ayar ve analiz evimiz var, burada sahte altınları tespit ederek emniyete bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara altın alırken uyarı

Altın alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bilik, “Sahte altın yakıldığında siyahlaşarak kendini belli eder. Vatandaşlarımız mutlaka güvenilir yerlerden ve araştırma yaparak altın alsın” dedi.

Altın yatırımı yapmak isteyenler için uzmanlar, sertifikalı ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmasını öneriyor.