Gram altın, son bir ayda 140 TL artış göstererek yatırımcısının yüzünü güldürdü ve 3.220 TL seviyesine ulaştı. Bu yükselişin ardından altın yatırımcıları, fiyatların daha da artıp artmayacağını merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş’ten kısa vadeli uyarı

CNN Türk'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini ancak kısa vadede kar satışlarının yaşanabileceğini belirtti. Memiş, "Ons altın 2.700 dolar seviyesinin altına inebilir. Gram altın için de kısa vadede gerilemeler görülebilir. Ancak Mart ayı itibarıyla fiyatların tekrar yükselmesini bekliyoruz. Her ay yeni bir rekor göreceğiz," şeklinde konuştu.

2025’in ikinci yarısı daha hızlı yükseliş bekleniyor

İslam Memiş, yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının daha da yükseleceğini öngördü. Temmuz ayından sonra gram altının 4.000-4.500 TL seviyelerine çıkabileceğini söyleyen Memiş, yatırımcıların uzun vadeli düşünerek hareket etmelerini tavsiye etti.

Memiş, altın yatırımcıları için şu tavsiyelerde bulundu: "Elinde altın tutanlar beklemeye devam etsin. Ancak nakite ihtiyaç duyanlar, mevcut fiyatları değerlendirebilir. Altın almak isteyen ya da borcu olan yatırımcıların ise önümüzdeki haftaları gözlemlemesi daha doğru olacaktır."