Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş trendi, yerini ters rüzgarlara bıraktı. ONS tarafında yaşanan düşüşler, gram altın fiyatlarını da etkiledi.

Güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, ONS altındaki düşüşlerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. İşte 20 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 2 bin 548,96 TL

Satış: 2 bin 549,54 TL

ONS altın

Alış: 2 bin 400,85 TL

Satış: 2 bin 401,38 TL

22 ayar bilezik

Alış: 2 bin 356,07 TL

Satış: 2 bin 379,90 TL

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 20 Temmuz itibarıyla fiyatlar ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncellendi: 20 Temmuz itibarıyla fiyatlar ne kadar?

Ata altın

Alış: 17 bin 116,38 TL

Satış: 17 bin 553,16 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 16 bin 760,00 TL

Satış: 16 bin 965,00 TL

Tam altın

Alış: 16 bin 597,70 TL

Satış: 16 bin 929,98 TL

Yarım altın

Alış: 8 bin 393,00 TL

Satış: 8 bin 508,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 4 bin 184,00 TL

Satış: 4 bin 258,00 TL

Editör: Durmuş Özke