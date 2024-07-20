Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş trendi, yerini ters rüzgarlara bıraktı. ONS tarafında yaşanan düşüşler, gram altın fiyatlarını da etkiledi.
Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, ONS altındaki düşüşlerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. İşte 20 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 2 bin 548,96 TL
Satış: 2 bin 549,54 TL
ONS altın
Alış: 2 bin 400,85 TL
Satış: 2 bin 401,38 TL
22 ayar bilezik
Alış: 2 bin 356,07 TL
Satış: 2 bin 379,90 TL
Ata altın
Alış: 17 bin 116,38 TL
Satış: 17 bin 553,16 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 16 bin 760,00 TL
Satış: 16 bin 965,00 TL
Tam altın
Alış: 16 bin 597,70 TL
Satış: 16 bin 929,98 TL
Yarım altın
Alış: 8 bin 393,00 TL
Satış: 8 bin 508,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 4 bin 184,00 TL
Satış: 4 bin 258,00 TL
Editör: Durmuş Özke