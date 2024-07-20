Bunlar da ilginizi çekebilir

Satış: 4 bin 258,00 TL

Alış: 4 bin 184,00 TL

Satış: 8 bin 508,00 TL

Alış: 8 bin 393,00 TL

Satış: 16 bin 929,98 TL

Alış: 16 bin 597,70 TL

Satış: 16 bin 965,00 TL

Alış: 16 bin 760,00 TL

Satış: 17 bin 553,16 TL

Alış: 17 bin 116,38 TL

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 20 Temmuz itibarıyla fiyatlar ne kadar?

Akaryakıt fiyatları güncellendi: 20 Temmuz itibarıyla fiyatlar ne kadar?

Satış: 2 bin 379,90 TL

Alış: 2 bin 356,07 TL

Satış: 2 bin 401,38 TL

Alış: 2 bin 400,85 TL

Satış: 2 bin 549,54 TL

Alış: 2 bin 548,96 TL

Altın fiyatları, ONS altındaki düşüşlerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor. İşte 20 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları:

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş trendi, yerini ters rüzgarlara bıraktı. ONS tarafında yaşanan düşüşler, gram altın fiyatlarını da etkiledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.