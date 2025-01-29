ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası, altın fiyatları bir süre düşüş gösterdi. Trump, OPEC’e fiyatları düşürme ve gümrük vergilerinde artış çağrısında bulunmuş, bu açıklamalar sonrasında petrol fiyatları gerilerken altın da aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirmişti. Ancak gün içinde durum değişmiş ve gram altın, 3.137 TL'ye kadar düşmesinin ardından kayıplarını büyük oranda geri alarak toparlanmıştı.

İşte 29 Ocak 2025 güncel altın fiyatları:

Gram Altın:

Alış: 3.175,53 TL

Satış: 3.175,86 TL

Çeyrek altın:

Alış: 5.170,00 TL

Satış: 5.212,00 TL

Yarım altın:

Alış: 10.339,00 TL

Satış: 10.425,00 TL

Cumhuriyet altını:

Alış: 20.615,00 TL

Satış: 20.764,00 TL

Altın/Ons fiyatı:

Alış: 2.762,49 dolar

Satış: 2.762,77 dolar