Serbest piyasada gram altın, saat 10:00 itibarıyla 2.906,83 TL alış, 2.907,20 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altının düne göre değişim oranı %0.39 olarak kaydedildi. Aynı saatlerde çeyrek altın, 4.650,93 TL’den alınıp 4.753,28 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 18.954,96 TL ile işlem görüyor.

Ons altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibarıyla 2.645 dolardan işlem görüyor. Düne göre ons altın %0.40 oranında değer kazandı. Özellikle ons altındaki hareketlilik, küresel piyasaların dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor.

Altının aylık ve yıllık performansı

Gram altının yılbaşındaki başlangıç değeri 1.953,99 TL iken, 1 Ekim 2024 itibarıyla %48,78 oranında artış göstererek 2.907,20 TL’ye ulaştı. Yıllık bazda ise gram altın, geçen yıl bu dönemde 1.629,69 TL seviyesindeydi ve %78,39 oranında değer kazandı.

Ons altın da yılbaşına göre önemli bir artış gösterdi. 1 Ocak 2024'te 2.041,49 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, bugün 2.645,19 dolar seviyesine yükselerek %29,57 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise ons altın, 1.848,63 dolardan %43,09 değer kazancı yaşayarak bugünkü seviyesine ulaştı.

Altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler

Altın fiyatlarının bu denli artmasının arkasındaki sebepler arasında küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışları öne çıkıyor. Altın, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gelişmeler karşısında değerini artırmaya devam ediyor. Yatırımcılar için bu süreçte altının önemi daha da artmış durumda.