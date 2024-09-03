Gram altın, güne yüzde 0.08 oranında yükselişle başlarken, çeyrek altın da benzer şekilde artış gösterdi. Piyasaların son durumu ve altın fiyatlarına dair merak edilenler...

Güncel altın fiyatları

3 Eylül 2024 Salı günü itibarıyla serbest piyasada gram altın, saat 10:00 itibariyle 2.724,87 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4.455,15 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2.498 dolardan işlem görüyor. Düne göre ons altının fiyatında yüzde -0.08 oranında hafif bir düşüş yaşandı.

Altının aylık ve yıllık performansı

Gram altın, eylül ayının ilk gününe göre 16,05 TL değer kaybederek yüzde -0,59 oranında düşüş yaşadı. Ancak yılbaşındaki 1.953,99 TL seviyesine kıyasla gram altın 770,9 TL artarak yüzde 39,45 oranında değer kazandı. Son bir yıllık dönemde ise gram altın, 1.666,23 TL’den 2.724,87 TL’ye yükselerek yüzde 63,53 oranında bir değer artışı kaydetti.

Ons altının performansı

Ons altın, eylül ayının ilk gününe göre yüzde -0,23 oranında düşüşle 2.498 dolardan işlem görüyor. Yılbaşında 2.041,49 dolar seviyesinde olan ons altın, bugüne kadar 456,12 dolar artarak yüzde 22,34 oranında bir yükseliş gösterdi. Son bir yılda ise ons altın, 1.940,06 dolardan 2.497,61 dolara yükselerek 557,55 dolar, yani yüzde 28,74 oranında değer kazandı.