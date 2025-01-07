Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlasa da, bugün hareketlendi. Gram altın 2.995 TL seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı da dikkat çekiyor. İşte 7 Ocak 2025’teki altın fiyatları.
7 Ocak 2025 itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir izleniyor. Hafta başında düşüş yaşayan altın fiyatları, bugün yeniden hareketlendi. Gram altın 2.995 TL'den işlem görürken, çeyrek altın da 4.991 TL seviyesine yükseldi. İşte detaylar:
7 Ocak 2025 gram altın ne kadar?
Alış 2.995,23
Satış 2.995,59
7 Ocak 2025 çeyrek altın ne kadar?
Alış 4.929,00
Satış 4.991,00
7 Ocak 2025 yarım ne kadar?
Alış 9.860,00
Satış 9.980,00
7 OCAK 2025 cumhuriyet altını ne kadar?
Alış 19.663,00
Satış 19.880,00
7 Ocak 2025 altın/ons fiyatı
Alış 2.638,53
Satış 2.638,94
Kaynak: HABER MERKEZİ