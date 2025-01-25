ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Davos Zirvesi'ne video konferansla bağlanarak yaptığı açıklamalar, altın piyasasında dalgalanmaya neden oldu. Trump, jeopolitik risklerin giderilmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurgularken, bu açıklamalar altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini sağladı.

25 Ocak 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında işlem yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Güncel fiyatlar şu şekilde:

Gram altın:

Alış: 3.178,67 TL

3.178,67 TL Satış: 3.179,05 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 5.169,00 TL

5.169,00 TL Satış: 5.216,00 TL

Yarım altın:

Alış: 10.338,00 TL

10.338,00 TL Satış: 10.431,00 TL

Cumhuriyet altını:

Alış: 20.612,00 TL

20.612,00 TL Satış: 20.775,00 TL

Altın/Ons fiyatı:

Alış: 2.770,79 $

2.770,79 $ Satış: 2.771,18 $

Uzmanlar, Davos Zirvesi'nde dile getirilen küresel ekonomik risklerin altına olan talebi artırdığına dikkat çekiyor. Hafta boyunca yükseliş gösteren altın fiyatlarının, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrine devam etmesi bekleniyor.