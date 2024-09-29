Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen, 16 kategoride ödüllerin dağıtıldığı “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali”nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü”, Murat Fıratoğlu'nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filme verildi.

Yılmaz Güney Ödülü'ne Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” adlı filmi layık görüldü. “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü “Ölü Mevsim” filmindeki performansıyla Erdem Şenocak, “Gecenin Kıyısı” filmindeki rolüyle Ahmet Rıfat Şungar'a, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” ise “Ölü Mevsim” filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar'a verildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda düzenlenen “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali” ödül töreni, katılımcıların kırmızı halı geçişiyle başladı. Ardından Özlem Gürses'in sunuculuğunu yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve izleyiciler katıldı. Törende, bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar anıldı.

Törende konuşan Başkan Karalar, Altın Koza Film Festivali'nin 31'incisini gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Karalar, “Elbette Altın Koza'yı Altın Koza yapan öncelikle çok sevdiğim Adanalının sanat öngörüsünün yanında çok değerli sanatçıları yetiştirmesi de var. Yönetim kurulumuzun önemli çalışmaları ve yüzlerce insanın üniversitedeki öğrencilerin dahi emekleri var. Çok değerli sanatçılarımız her yıl olduğu gibi Altın Koza'nın marka olmasına çok ciddi katkı koyuyorlar. Özellikle hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

En iyi film “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 11 film, 16 kategoride yarıştı. Başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ve oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan’dan oluşan jüri; Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmini “En İyi Film” seçerken, “En İyi Yönetmen Ödülü”nü de “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Burak Çevik’e verdi.

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” filmine, Jüri Özel Ödülü de Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil” adlı filmine verildi.

İzleyici ödülü “Hakkı” filmine

Adanalı sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen İzleyici Ödülü’nü de Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı” adlı filmi aldı. “En İyi Senaryo Ödülü” ise iki film arasında paylaştırıldı ve “Döngü” ile Erkan Tahhuşoğlu’na, “Ölü Mevsim” ile Selen Örcan ve Doğuş Algün’e verildi.

Yarışmada, “En İyi Müzik Ödülü”, “Yeni Şafak Solarken” ile Son Of Philip’in, “En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü” “Yeni Şafak Solarken” ile Peter Zeitlinger’in, “En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü”, “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Erim Gayretli’nin ve “En İyi Kurgu Ödülü” de “Gecenin Kıyısı” ile Rainer Nigrelli’nin oldu.

Kadın oyuncu ödülleri “Ölü Mevsim”e

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim” adlı filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’a verilirken, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, yine aynı filmdeki rolüyle Nesrin Uçarlar’ın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, ‘Ölü Mevsim’ ile Erdem Şenocak’a ve “Gecenin Kıyısı” ile Ahmet Rıfat Şungar’ın olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim”deki oyunculuğuyla Serkan Ercan’a verildi.

Yarışmada, Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Hakkı” filmindeki performansıyla Tuana Almacı’nın, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü de ‘Hêvî’ (Umut) filmindeki oyunculuğuyla Ömer Akalın’ın oldu.

Film-yön “Döngü” ile “Hakkı”yı seçti

İffet Eren Danışman Boz, Murat Şeker ve Tayfur Aydın’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi’nin verdiği Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Döngü’ filmi ile Erkan Tahhuşoğlu ve ‘Hakkı’ ile Hikmet Kerem Özcan’a sunuldu. Abbas Bozkurt, Ayça Çiftçi ve Gül Yaşartürk’ten oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin verdiği SİYAD Ödülü de Murat Fıratoğlu’nun ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ adlı filmine verdi.

En iyi belgesel “Zamanın Kıyısında Sınav”

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 8 film yarıştı ve Yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’dan oluşan jüri, En İyi Belgesel Film Ödülü’nü İlkay Nişancı’nın ‘Zamanın Kıyısında Sınav’ adlı filmine verdi. Jüri Özel Ödülü de Bahar Bektaş’ın yönettiği ‘Sürgün Asla Bitmez’ adlı filmin oldu.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ise toplam 20 kısa film yarıştı. Oyuncu Elit Andaç Çam, yönetmen Najwa Najjar ve yönetmen Nehir Tuna’nın jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu, Türkiye’den Çağıl Bocut’un yönettiği ‘Her Gün Biraz Daha Kolay’, En İyi Kısa Film Ödülü’nü alırken, Jüri Özel Ödülü de İran’dan Nasrin Mohammadpour’un ‘21 Hafta Sonra’ (21 Weeks Later) adlı filmine verildi.

Jüri ayrıca, Türkiye’den Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ adlı filmini Mansiyon Ödülü’ne değer gördü.

Öğrenci kısalarında en iyiler

Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 201 başvuru gerçekleşti ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen Tufan Taştan’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu Kurmaca kategorisinde Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”; Belgesel kategorisinde Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu’nun birlikte yönettiği ‘Yirmili Yaşlarımın Başında’, Deneysel kategorisinde Ayşenur Ateş’in “Taş” ve Canlandırma kategorisinde Enes Kılıç’ın “Topraksız” adlı kısa filmleri 30 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Jüri ayrıca, İsmail Hakkı Koçak’ın yönettiği ‘220’ adlı filmi de Kurmaca dalında Jüri Özel Ödülü’nü değer gördü.

En iyi kısa film “Zamanın Ustası”

Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yarıştığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu jüriliğinde yapılan Adana Kısa Film Yarışması’nda ise Muhittin Yüceli’nin yönettiği ‘Zamanın Ustası’ adlı film, 10 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu yıl ilki yapılan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda 7 senaryo, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce’nin jüriliğinde değerlendirildi ve Şükran Yiğit’in aynı adlı kendi romanından uyarladığı “Burası Radyo Şarampol” adlı projesine En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü, Hakan Bıçakçı’nın aynı adlı romanından Barış Kefeli, Hakan Bıçakçı ve Nükhet Taneri’nin senaryosunu yazdığı ‘Uyku Sersemi’ adlı projeye de Jüri Özel Ödülü verildi.