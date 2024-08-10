2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Filipinler adına tarihi bir an yaşandı. Filipinli jimnastikçi Carlos Yulo, yer ve atlama müsabakalarında iki altın madalya kazanarak ülkesinde büyük bir kahramana dönüştü. Bu başarı, Filipinler tarihinde jimnastikte kazanılan ilk altın madalyalar olarak kayıtlara geçti.

Carlos Yulo'nun başarı sonrası açıklamaları

Altın madalyaları kazandıktan sonra açıklama yapan Carlos Yulo, Filipin halkına olan minnettarlığını dile getirdi. "Sadece iyi performans göstermeyi umuyordum. Gerçekten bir madalya beklemiyordum. Gerçekten küçük bir ülkeyiz. Bu yüzden bizim için altın madalya kazanmak büyük, çok büyük. Bunu beni destekleyen Filipin halkına adıyorum," dedi. Yulo’nun bu sözleri, hem mütevazılığını hem de ülkesine olan bağlılığını gösterdi.

Filipinler'de Yulo'ya verilen ödüller

Carlos Yulo'nun bu tarihi başarısı, Filipinler'de büyük bir sevinçle karşılandı ve ülkesinde birçok ödülle onurlandırıldı. İşte Yulo’ya verilen ödüller:

605.000 dolar değerinde, tam donanımlı, kıyı şeridinde müstakil ev

2 yatak odalı apartman dairesi

Toplam 275.000 dolar para ödülü

Başkent Manila'da kahramanlar gibi karşılama töreni

Ömür boyu yetecek kadar ramen, kurabiye ve büfe atıştırmalığı

45 yaşını doldurduktan sonra ücretsiz endoskopi ve kolonoskopi

Ücretsiz mühendislik eğitimi

iPhone 16

Bu ödüller, Filipinler'in Carlos Yulo'nun başarısını ne kadar büyük bir coşkuyla karşıladığını ve ülkesine kazandırdığı bu tarihi madalyalar için ne kadar minnettar olduklarını gösteriyor.