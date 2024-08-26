Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarının alış-satış fiyatlarını merak ediyorsanız, işte detaylar...
Güncel altın fiyatları (26 Ağustos 2024)
-
Gram altın
- Alış: 2.799,15 TL
- Satış: 2.801,68 TL
-
Çeyrek altın
- Alış: 4.478,64 TL
- Satış: 4.580,75 TL
-
Yarım altın
- Alış: 8.929,29 TL
- Satış: 9.161,50 TL
-
Cumhuriyet altını
- Alış: 18.830,00 TL
- Satış: 18.840,00 TL
-
Gremse altın
- Alış: 44.786,38 TL
- Satış: 45.807,52 TL
-
Ata altın
- Alış: 18.474,38 TL
- Satış: 18.939,38 TL
-
Ziynet altın
- Alış: 17.914,55 TL
- Satış: 18.266,97 TL
-
22 ayar bilezik (Gram/TL)
- Alış: 2.552,82 TL
- Satış: 2.555,13 TL
Altın piyasasında genel görünüm
Altın fiyatları, dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon, döviz kurları ve merkez bankalarının para politikalarından etkilenerek dalgalanıyor. Bu nedenle, yatırımcıların altın fiyatlarını yakından takip etmeleri ve doğru yatırım kararları almaları önemli.
Kaynak: HABER MERKEZİ