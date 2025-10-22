Değerli metal, yüzde 5’in üzerindeki kayıpla son beş yılın en büyük günlük düşüşünü kaydederken, hem ons hem de gram altın fiyatları geriledi.

Bu sabah itibarıyla ons altın 4 bin 134 dolar, gram altın ise 5 bin 587 TL seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 10 bin TL sınırının altına inerek 9 bin 128 TL’den el değiştiriyor.

Altın fiyatlarındaki düşüşte yatırımcıların rekor seviyelerin ardından kâr satışına yönelmesi ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yumuşayacağına dair sinyaller etkili oldu. Ayrıca, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşun da satış baskısını artırdığı belirtiliyor.

Altın, 2025 yılı boyunca yüzde 56’ya yakın değer kazancı kaydetti. Pazartesi günü 4 bin 381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, jeopolitik riskler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının güçlü alımlarıyla desteklenmişti.

Salı günü yüzde 5’in üzerinde değer kaybeden ons altın, Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Bu sabah ise sınırlı bir toparlanmayla 4 bin 134 dolar seviyesinde dengelendi. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,4 artışla 4 bin 124 dolar civarında işlem görüyor.

Uluslararası piyasalardaki sert düşüş, iç piyasada da etkisini gösterdi. Gram altın yüzde 0,3 gerileyerek 5 bin 552 TL seviyesini gördü. Kapalıçarşı’da ise gram altın 6 bin 87 TL, çeyrek altın 9 bin 925 TL, Ata altın ise 39 bin 527 TL’den satılıyor.

Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini, ancak uzun vadede merkez bankalarının alımlarının ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtiyor.