Fed’in faiz indirimi beklentileri piyasaları hareketlendirirken, gram altında 3000 TL seviyesinin görülüp görülmeyeceği, borsanın 10 bin puanı tekrar aşıp aşamayacağı merak konusu.

Son haftalarda altın fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekerken, borsada ise aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Bu durumun arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Fed’den gelen faiz indirimi sinyalleri. Yatırımcılar, bu belirsizlik ortamında altın ve dövizde ne yapmaları gerektiğini, borsada ise yönün ne olacağını sorguluyor.

Altında 3000 TL seviyesi görülür mü?

Altın fiyatları, özellikle Fed’in faiz indirimi söylemlerinin ardından yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, gram altının 2750 TL seviyesini geçmesiyle birlikte 3000 TL hedefinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Altın yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken seviyeler 2750-2850 TL aralığında bulunuyor. Maviş’e göre, küresel riskler devam ettikçe altına olan talep artabilir ve gram altında 3000 TL seviyesine yaklaşılabilir.

Borsa 10 bin puanı aşabilir mi?

Borsada ise 9800 puan seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışlar pozitif olarak değerlendiriliyor. Ancak, 10 bin puanın üzerinde kalıcı olabilmesi için daha fazla pozitif haber akışına ihtiyaç duyuluyor. Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesi, borsada da hareketliliği artırabilir. Ancak, yabancı yatırımcıların alıma geçmesi ve içerideki haber akışının olumlu olması gerekiyor. Bu koşullar sağlandığı takdirde, borsanın 10 bin puanı aşması mümkün olabilir.

Dolar/TL’de beklentiler ne?

Dolar/TL cephesinde ise 34 TL’nin üzerinde fiyatlamalar dikkat çekiyor. Maviş, döviz mevduatlarındaki artışa ve carry trade işlemlerinin baskısının kalkmasıyla doların güçlendiğine vurgu yapıyor. Yıl sonuna doğru dolar/TL’de 36.50-37.00 seviyelerinin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bu seviyeler, yatırımcıların dövizde de dikkatli olmaları gerektiğine işaret ediyor.

Piyasaların yönünü Fed belirleyecek

Piyasalar için en önemli belirleyici unsur, Fed’in faiz indirimi kararları olacak. Maviş, Fed’in faizleri Eylül ayında indirmenin erken olacağını düşünmekle birlikte, minimal bir indirimle piyasalara “ben buradayım” mesajı verebileceğini ifade ediyor. Ekim sonu veya Kasım başında olası bir faiz indirimi, piyasaların yeniden şekillenmesine neden olabilir.