UBS stratejistleri, gümüş fiyatı tahminlerini yükselterek, gümüşün yakın vadede altından daha iyi performans göstereceği beklentisini paylaştı.

UBS, gümüş için 2024 yılsonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkardı. Banka, ayrıca gümüşün ortalama fiyatı için beklentisini yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Gümüşün parlak geleceği

UBS stratejistleri, gümüşün gelecekteki performansını değerlendiren bir rapor yayınladı. Raporda, gümüşün altına kıyasla daha iyi performans göstermesinin nedenleri açıklandı.

Yetkililer, "Yeni gümüş fiyatı beklentilerimiz, altına kıyasla daha iyi bir performansı yansıtıyor. Altın fiyatlarının arttığı, Fed'in politikayı gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi performans gösterecek şekilde iyi konumlandırıldığını düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.