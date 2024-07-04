Fed tutanaklarının enflasyonla mücadelede daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu göstermesi ve ABD'deki özel sektör istihdam artışının beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarını etkiledi. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Ons Altın: 2.359,62 dolar

2.359,62 dolar Gram Altın: 2.465,59 TL

2.465,59 TL Çeyrek Altın: 4.031,24 TL

Yatırım uzmanları ne söylüyor?

Yatırım uzmanlarına göre, "Altın piyasası, Fed'in faiz politikası ve ABD ekonomik verilerindeki belirsizliklerle yönünü arıyor. Fed tutanaklarının "daha fazla veriye ihtiyaç var" mesajı ve ABD'deki istihdam artışının beklentilerin altında kalması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Ons altındaki yükseliş, gram ve çeyrek altını da yukarı taşıdı. Ancak, Fed'in gelecekteki adımları ve ABD ekonomisinin performansı, altın fiyatlarının bundan sonraki seyrini belirleyecek kilit faktörler olacak".