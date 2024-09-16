Altın, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, piyasalar yeni haftaya yükselişlerle başladı. Gram altın ve ons altın fiyatları düne göre artış gösterdi.

Gram Altın: 2.824,94 TL (%0,54 artış)

2.824,94 TL (%0,54 artış) Çeyrek Altın: 4.618,78 TL (%0,54 artış)

4.618,78 TL (%0,54 artış) Cumhuriyet Altını: 18.418,63 TL (%0,54 artış)

18.418,63 TL (%0,54 artış) Ons Altın: 2.586,72 USD (%0,31 artış)

Altının aylık ve yıllık performansı

Gram altın, Eylül ayının ilk gününe göre 84,03 TL artış göstererek %3,07 değer kazandı. Yılbaşından itibaren ise %44,57 oranında artarak 1.953,99 TL’den 2.824,94 TL seviyesine ulaştı. Son bir yılda ise %69,39 değer kazanarak yatırımcılarına önemli bir getiri sağladı.

Gram Altının Yıllık Performansı: 2023: 1.667,74 TL 2024: 2.824,94 TL (%69,39 artış)



Ons altın ise yılbaşından bu yana %26,66 oranında değer kazanarak 2.041,49 dolardan 2.586 dolara çıktı. Aylık bazda ise %3,29 oranında bir artış gözlemleniyor.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Altının fiyatlarında yaşanan artış, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz kararlarına yönelik beklentilerle ilişkilendiriliyor. Özellikle ABD, İngiltere ve Japonya gibi büyük ekonomilerin faiz kararları, yatırımcıların altın talebini artırarak fiyatları yukarı taşıyor.

Türkiye'deki altın piyasalarında da Merkez Bankası'nın faiz politikası ve enflasyon beklentileri altın fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Altının güvenli liman olarak görülmesi, yatırımcıların bu değerli metale yönelmesine neden oluyor.