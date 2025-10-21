Altın yatırımcıları için 2025 yılı, rekor kazançlarla başladı. Altın ons fiyatı, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşıyla ilgili endişelerin azalması ve yatırımcıların kar realizasyonu yapması sonucu bugün yaklaşık %2,6 düşerek 4.245,12 dolara geriledi.

Ancak yıl başından bu yana altın yatırımcısı büyük kazanç sağladı. Yeni yılın ilk gününe 2.623 dolardan başlayan altının onsu, rekor seviyeye çıkarak 4.381 dolara ulaştı. Böylece yılbaşından itibaren 1.758 dolar değer kazandı, bu da yüzde 62’nin üzerinde bir kazanç anlamına geliyor.

Kazançta etkili faktörler

Analistler, altındaki hızlı yükselişte birden fazla faktörün etkili olduğunu belirtiyor:

Ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler

Düşen enflasyon oranları ve faiz indirimi beklentileri

Merkez bankalarının altın alımları

Zayıflayan ABD doları ve güvenli liman talebi

Bu faktörlerin birleşimi, altının ons fiyatında yılbaşından bu yana dramatik bir yükselişi destekledi.

ABD-Çin ticaret görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de yapılacak görüşmede “çok adil” ve “çok güçlü bir ticaret anlaşması” yapılacağını ifade etti. Bu açıklama, küresel piyasada risk iştahını artırırken altın gibi güvenli liman talebini sınırladı.

Analistler, yatırımcıların gözünü önümüzdeki ABD enflasyon verilerine çevirdiğini belirtiyor. Eylül ayında ABD’de yıllık enflasyonun %3,1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Bu verinin, ABD Merkez Bankası (Fed)’in faizleri 25 baz puan düşüreceği yönündeki beklentileri desteklemesi öngörülüyor.