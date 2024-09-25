"Expert Guides Of The Digital World" projesi kapsamında Almanya, Portekiz ve İtalya’dan gelen öğretmenlerle birlikte, öğrencilere dijital dünyada güvenlik konusundaki eğitimler verilmeye başlandı.

Eğitimler, 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, bu eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Dijital güvenlik, öğrencilerimizin geleceği açısından hayati öneme sahip. Uluslararası öğretmenlerimizle birlikte bu konuda güçlü bir bilinç kazandırmayı amaçlıyoruz,” dedi.

Eğitimler sırasında, misafir öğretmenler Gediz’in tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfetme fırsatı bulacaklar. Özellikle Murat Dağı ve Ilıca Kaplıcaları, projeye katılan yabancı konuklar için özel olarak planlanan gezi rotasında yer alıyor. Karaca, bu etkinliklerin sadece eğitimle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Gediz’in doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak açısından da önemli olduğunu belirtti.

Bu uluslararası etkinlik, öğrencilerin dijital dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlarken, Gediz’in kültürel değerlerini de uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor.