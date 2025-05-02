Altınordu Afyonspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Altınordu YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Altınordu Afyonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
TFF 2. Lig'de mücadele eden Altınordu ile Afyonspor, 3 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 15:00 olarak açıklandı.
Altınordu Afyonspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Altınordu Afyonspor maçı, Altınordu YouTube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden kolayca takip edebilirsiniz.
Altınordu YouTube Yayın Bilgileri:
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Platform: YouTube
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Yayın Türü: Şifresiz ve canlı
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Cihazlar: Bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar üzerinden izlenebilir
Altınordu Afyonspor Maçı Nerede Oynanacak?
Karşılaşma, İzmir'de bulunan İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. İki takım, TFF 2. Lig puan sıralaması açısından kritik bir mücadeleye çıkacak.
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